Giresun'da, eski Vali'ye 175 bin lira limitli kredi kartı tartışması

Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA)- GİRESUN\'da, İl Genel Meclisi\'nin CHP\'li Grup Başkan Vekili Mehmet Yılmaz, Sayıştay raporlarına yansıdığını öne sürdüğü, \'eski Vali Hasan Karahan\'a İl Özel İdaresi tarafından 175 bin lira limitli kredi kartı verildiği\' iddiasını gündeme taşıdı, soru önergesi verdi.

Giresun İl Genel Meclisi Başkanı Mürşit Gürel başkanlığında gerçekleştirilen Kasım ayı olağan toplantısında, AK Parti ve CHP\'li üyeler hazır bulundu. Toplantıda CHP Grup Başkan Vekili Mehmet Yılmaz, Sayıştay raporlarına da yansıdığını öne sürdüğü Giresun eski Valisi Hasan Karahan\'a görev yaptığı dönemde İl Özel İdaresi tarafından verilen 175 bin lira limitli kredi kartını gündeme taşıdı, soru önergesi verdi. Önergede şu sorular yer aldı:

\"Sayıştay denetçisi tarafından kanuna aykırı bulunan kredi kartı ne zaman verilmiştir? Ne kadar harcama yapılmıştır? Söz konusu bu kredi kartını bugün Giresun Valiliği görevini sürdürmekte olan Valimiz de kullanmakta mıdır? Sayıştay raporunda sözü geçen kartla ilgili zimmet, kişi borcu, geri ödeme gibi işlemler yapılmış mıdır?\"

Meclis\'te oy çokluğu ile kabul edilen soru önergesi cevaplanmak üzere ilgili komisyona havale edildi. Bu arada, İl Özel İdaresi yetkililerinin Sayıştay müfettişlerine, 175 bin lira limitli kredi kartı için \'Acil ve öngörülmeyen harcamalarda kullanılmak üzere verildi\' yönünde savunma yaptığı öğrenildi.

Giresun eski Valisi Hasan Karahan, son kararname ile Haziran ayında Denizli Valiliği\'ne atanmıştı.



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