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Giresun’da Eren Bülbül'ü şehit eden PKK'lı terörist yakalandı (2)

GİRESUN VALİLİĞİ AÇIKLAMA YAPTI Giresun'un Dereli ilçesi Kulakkaya Yaylası bölgesinde PKK'lı teröristin yakalanmasıyla ilgili Valilik açıklama yaptı

25 Ekim 2017 00:17

GİRESUN VALİLİĞİ AÇIKLAMA YAPTI
Giresun\'un Dereli ilçesi Kulakkaya Yaylası bölgesinde PKK\'lı teröristin yakalanmasıyla ilgili Valilik açıklama yaptı. Vatandaşların ihbarı üzerine jandarma tarafından yakalandığı belirtilen açıklamada şöyle denildi:
\"156 Jandarma imdat hattını arayan bir vatandaşımız tarafından Dereli ilçesi Kulakkaya Yaylası bölgesinde başında puşi takılı ve mekap ayakkabı giyimli şüpheli bir şahsın görüldüğü ihbarı yapılmıştır. İhbar üzerine Jandarma tarafından belirtilen şahıs yakalanarak gözaltına alınmış ve Giresun ilimiz sınırlarında faaliyet yürüten bölücü terör örgütü mensuplarından olduğu anlaşılmıştır. Vatandaşlarımızın doğru ve zamanında ihbarları neticesinde teröristler bölgemizde barınamayacak, aynı duyarlılık sürdüğü müddetçe bölgemizde teröristler varlığını sürdüremeyecektir. Yaşam malzemelerini yaylalardaki boş evlerden temin eden teröristlerin bölgemizde barınamaması maksadıyla tüm vatandaşlarımız tarafından boş yayla evlerinde gıda ve yaşam malzemeleri bırakmamaları önem arz etmektedir. Güvenlik kuvvetlerimiz ilimiz genelinde bütün terör unsurlarına yönelik mücadelesini azim ve kararlılıkla sürdürmeye devam etmektedir\"

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