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Giresun'da çocukları taşıyan otobüs kaza yaptı: 38 yaralı

Yaralılara Trabzon Büyükşehir ve Giresun itfaiye ekipleri ile 112 sağlık ekipleri yardım etti

16 Temmuz 2017 13:10

Gürcistan'dan Bulgaristan'a, yaşları 9-13 arası Gürcü öğrenci dans ekibini taşıyan tur otobüsü, Giresun'da kaza yaptı. Kazada 38 kişiye bölgeye gelen ambulans ekipleri ilk müdahaleyi yaptı.

Sabah saatlerinde Gürcü öğrencileri taşıyan tur otobüsü lastiğinin patlaması sonucu Giresun'un Eynesil ilçesi devlet sahil yolunda kaza yaptı. Tur otobüsü tekerinin patlaması ile birlikte kontrolden çıkarak ilk önce bir aydınlatma direğine, sonra refüje çıkarak devrildi. Kazada çoğunluğun çocuk olduğu 38 kişi yaralandı.

Kaza sonrası olay yerine gelen Trabzon Büyükşehir ve Giresun Belediyesi itfaiye ekipleri ve 112 sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti. 

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