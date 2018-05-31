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Giresun'da çatışma çıktı: 2 PKK'lı terörist öldürüldü (2)

BAKAN SOYLU: 4 GÜN ÖNCE GÖRÜNTÜ ALINDI Trabzon'da iftar programına katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Giresun'un Güce ilçesi kırsalında güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada 2 teröristin öldürülmesine  ilişkin konuştu

31 Mayıs 2018 23:34

BAKAN SOYLU: 4 GÜN ÖNCE GÖRÜNTÜ ALINDI
Trabzon\'da iftar programına katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Giresun\'un Güce ilçesi kırsalında güvenlik güçleri ile PKK\'lı teröristler arasında çıkan çatışmada 2 teröristin öldürülmesine  ilişkin konuştu. Bakan Soylu, bölgede terörist gruba ilişkin 4 gün önce görüntü alındığını belirterek, \"Yaklaşık 4 gün önce görüntü aldık. Bir çatışma çıktı. Bunun üzerine arkadaşlarımız alanı daraltarak bölgede çalışma yaptı ve teröristleri ele geçirdi. Teröristlerden biri bölgenin sorumlusu. Daha ayrıntılı açıklamayı arkadaşlar yapacaktır\" dedi.

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