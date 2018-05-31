Giresun'da çatışma çıktı: 2 PKK'lı terörist öldürüldü

Muhammet KAÇAR/GİRESUN, (DHA) - GİRESUN\'un Güce ilçesi kırsalında güvenlik güçleri ile PKK\'lı teröristler arasında çatışma çıktı. Çatışmada, 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Giresun\'da, PKK terör örgütünün sözde Karadeniz yapılanmasına yönelik arazi arama tarama faaliyetlerini aralıksız sürdüren güvenlik güçleri, bir grup PKK\'lı teröristle sıcak temas sağladı. Güce ilçesi kırsalında çatışma çıktı. Çatışmada, PKK\'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi. Bölgeye takviye birlikler sevk edilirken, kaçan teröristler takibe alındı.

Etkisiz hale getirilen teröristlerin, PKK\'nın sözde Karadeniz yapılanması sorumluları \'Sorej\' kod adlı Barış Coşkun ve \'Bahoz\' kod adlı Hıdır Doğru olduğu belirtildi.



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