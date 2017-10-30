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Giresun’da Büyük Cumhuriyet Yürüyüşü'ne binler katıldı

Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA)- GİRESUN Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde binlerce kişinin katılımıyla “Büyük Cumhuriyet Yürüyüşü” gerçekleştirildi

30 Ekim 2017 00:02

Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA)- GİRESUN Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde binlerce kişinin katılımıyla “Büyük Cumhuriyet Yürüyüşü” gerçekleştirildi. 
Yeniyol mevkiinden başlayan yürüyüşe katılan binlerce kişi, ellerinde Türk ve Atatürk bayraklarıyla yürüyüp İzmir ve Gençlik Marşı’nı söyledi. Yürüyüşe Giresun Belediye Başkanı Kerim Aksu, CHP İl Başkanı Necati Tığlı, Giresun Barosu, Atatürkçü Düşünce Derneği, bazı siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu üyeleri, Azerbaycanlı öğrenciler, motosiklet ve Ordu Wosvos Derneği üyeleri ile vatandaşlar katıldı.
\'CUMHURİYETİ SEVİYORUZ\'
Belediye bandosu eşliğinde yürüyen ve Atatürk Meydanı\'nda toplanan kalabalığa seslenen Giresun Belediye Başkanı Kerim Aksu, bu kadar inanın cumhuriyete sahip çıkmak için toplandığını söyledi. Önemli olanın cumhuriyet olduğunu kaydeden Başkan Aksu, “Bu kadar insan buraya konser izlemeye gelmedi. Bu kadar insan cumhuriyete sahip çıkamaya geldi. Bu alan 30 bin kişiye yakın insana alır. Bu akşam bu meydan en kalabalık anlarından birini yaşıyor. Ben Giresun halkına Cumhuriyete ve Atatürk’e sahip çıktığı için şükranlarımızı sunuyorum, çok teşekkür ediyorum. Bugünümüz cumhuriyet, yarınımız cumhuriyet. Bugün günlerden cumhuriyet. Yağmura rağmen geldiğiniz için ayaklarınıza sağlık. Biz Giresun’u, vatanı, Atatürk’ü ve cumhuriyeti seviyoruz. En büyük alkışı siz hak ediyorsunuz. Cumhuriyetiniz kutlu olsun” dedi. 
Başkan Aksu’nun konuşmasının ardından havai fişek gösterisi yapıldı, Giresun Belediye Konservatuarı sanatçıları da konser verdi.

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