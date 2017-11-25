Giresun’da bacağı kırık karacaya tedavi

GİRESUN, (DHA)- GİRESUN’da Doğa Koruma ve Milli Parklar görevlilerince bacağı kırık halde bulunan karaca tedaviye alındı.

Giresun\'da iki bacağında kırık ve vücudunun birçok yerinde yara bulunan karacaya, Giresun Belediyesi Hayvanat Bahçesi yetkililerince ilk müdahale ve tedavisi yapıldı. Burada 1 gün müşahede altında tutulan karaca, Doğa Koruma ve Milli Parklar Giresun Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından alınarak, 19 Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi’ne nakledildi. İlk tetkiklerinin ardından ameliyata alınan karaca tedavisinin ardından doğaya salınacak.

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