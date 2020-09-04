Giresun ve Rize'de acele kamulaştırma için TOKİ'ye yetki

Giresun ve Rize'de bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi

Gazete'de yayımlandı. Karara göre, bölgede meydana gelen sel felaketi sebebiyle acil konut ihtiyacının karşılanması için TOKİ'ye acele kamulaştırma yetkisi verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, 22 Ağustos'ta meydana gelen sel ve heyelan nedeniyle Giresun'un Doğankent ve Dereli ilçelerinde ihtiyaç duyulan konutların yapımı amacıyla bazı taşınmazlar Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından acele

kamulaştırılacak.

Rize'nin merkez ilçeye bağlı Muradiye beldesi sınırları içerisinde bulunan bazı taşınmazların da "Her Yıl 100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi" kapsamında TOKİ tarafından acele kamulaştırılması gerçekleştirilecek.