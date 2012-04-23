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Giresun Valisi'nin 'ırkçılık' endişesi yüz yıkattı

23 Nisan törenlerinde Afrika'yı temsil eden çocuğun yüzü siyaha boyanınca, duruma Giresun Valisi müdahale etti

23 Nisan 2012 18:44

Giresun Valisi Dursun Ali Şahin, değişik ülkelerin kıyafetleri ve bayraklarıyla 23 Nisan gösterilerine katılan öğrencilerden Afrikayı temsil eden ve yüzü siyaha boyalı öğrencinin yüzünü yıkanması talimatını verdi. Yüzü yıkanan çocuk tekrar törene katıldı.

Atatürk Stadı’nda yapılan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarına Giresun Valisi Dursun Ali Şahin, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hacı Abdullah Doğan, Giresun Belediye Başkanı Kerim Aksu ile öğrenciler katıldı. İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından İl Milli Eğitim Müdürü günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaptı. Bu sırada, bayrak ve flamaların önündeki grupta yer alan ve yüzü siyaha boyanmış Afrikalı bir çocuğu temsil eden 19 Eylül İlköğretim Okulu öğrencisi Atakan Zıpçık’ı fark eden Vali Şahin, korumaları aracılığıyla öğretmenlerden çocuğun yüzünün yıkanmasını istedi. Bir öğretmenle lavaboya giden öğrenci, yüzü yıkandıktan sonra sahaya döndü. Vali Şahin ise, "Uygun görmediğim için talimat verdim. ’Irkçılık’ olarak değerlendirilir diye endişe ettim. Orada yaşayanlar sadece siyah da değil. ’Zenci’ demeye bile çekiniyorum" dedi.

Kutlamalar, yarışmalarda dereceye giren çocuklara hediyelerin verilmesi, şiirlerin okunması, halk oyunları, gösteriler ve resmi geçitle sona erdi.

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