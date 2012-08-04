Giresun Valisi'nden basına: Parasını vereyim yazmayın

Prof. Dr. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi'nin Tıp Fakültesi ile ortak çalışmasına yönelik protokolün imza töreninde konuşan Giresun Valisi Dursun Ali Şahin, Giresun’da görev yapan ulusal basın mensuplarını eleştirip, "Giresun’u kötüleyen şeyleri yazmayın" dedi.

Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi’nin Tıp Fakültesi ile ortak çalışma protokolünü imza töreni Valilik’te yapıldı. Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aygün Attar’ın da katılımı ile yapılan imza töreni öncesinde konuşan Vali Dursun Ali Şahin, Giresun’da yaşanan olumsuz olayların ulusal basına taşınmamasını istedi. Vali Şahin, "Giresun’u kötüleyen şeyleri yazmayın. Giresun’un aleyhine olan şeyleri ulusal basına taşımayın. Bu içimizde kalır. Kol kırılır, yen içinde kalır. ’Cenazeyi derme çatma teleferikle karşıya geçirdiler’ diye haber yaptınız. İyi mi oldu? Belki sen oradan 3-4 puan ya da 400-500 lira aldın. Ben vereyim sana o parayı, yazmasan. Giresun’u Türkiye’ye olumsuz yansıtmasan" dedi.



Tüh, yine yakalandık



Vali Şahin’in açıklamaları sırasında yanına gelen valilik görevlilerinin, "Efendim kameralar çekiyor, canlı yayın var?" diye uyarması üzerine, "Tüh yine yakalandık. Bizimkilerin aklı başına sonradan geliyor. Daha önce uyarsaydınız ya" diyen ve gülen Şahin, şöyle konuştu:

"Geçenlerde bir canlı yayındaydım. Yine haberim yoktu. Giresunspor’un başkanıyla oturuyorum. Yedek oyuncu yoktu. Kendim uğraştım, yedek oyuncu getirttim. Sağolsun kulüp de uğraştı getirdi. 12 yedek oyuncu geldi. Kerata, ’o adam’ diye söylemiştim. Tutuyor yine eski oyuncuları oynatıyor. Peki getirdiğimiz oyuncular nerede? Oturuyor. Kulübede değil. Kulübede olsa yine iyi. Seyirci mahallinde maç seyrediyor. Ey benim güzel allahım. Gel de kızma şimdi."

Konuşmanın ardından Prof. Dr. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi’nin adının, Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak değiştirilmesine yönelik protokol imzalandı. Hastanenin tıp fakültesi öğrencilerine kapılarını açacağı belirtildi.