Giresun Valisi'nden Fenerbahçe'nin Erol Bulut paylaşımına yorum: İstifa bekliyorduk ama

T24 Haber Merkezi

Giresun Valisi Enver Ünlü, Fenerbahçe'nin resmi sitesinden atılan "Teknik Direktörümüz Erol Bulut maçın ardından açıklamalarda bulundu" iletisinin altına "İstifa bekliyorduk ama" paylaşımında bulundu.

Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe'nin evinde lig sonuncusu Gençlerbirliği'ne 2-1 yenilirken, teknik direktör Erol Bulut, sarı-lacivertli taraftarlar tarafından istifaya davet edildi.



Giresun Valisi Enver Ünlü de, Fenerbahçe resmi sitesinden yapılan "Teknik Direktörümüz Erol Bulut maçın ardından açıklamalarda bulundu" paylaşımın altına "İstifa bekliyorduk ama" diye yazdı.