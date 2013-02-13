T24 LogoT24 Logo
Gündem

Giresun valisi beyaz ekmeği yasakladı

Başbakan Tayyip Erdoğan'ın 'sofralarımızdan kaldıracağız' dediği beyaz ekmek Giresun Valiliği'nde yasaklandı

13 Şubat 2013 18:19

Giresun Valisi Dursun Ali Şahin’in talimatıyla valilik yemekhanesinde beyaz ekmek yasaklandı, tam buğday ve kepekli ekmek uygulamasına geçildi.

Konuya ilişkin olarak valilik internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ’ın doğal ekmek kullanımını teşvik etmek amacıyla başlattığı kampanyaya destek vermek için uygulamaya geçildiği bildirildi.

Açıklamada yemekhanede bundan böyle beyazlaştırılmış ekmek servisi yapılmayacağı vurgulandı, kepekli ve tam buğday unlu ekmek servisi yapılacağı belirtildi.

ETİKETLER

ekmekgiresun valisi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

Fatih Altaylı Libya Tezkeresi’ni yazdı: Bu kez ortalıkta daha sonra...

Libya Ulusal Ordusu'ndan sivillere Türk askerine karşı 'seferberlik' çağrısı...

Cübbeli Ahmet’ten ‘Kasım Süleymani’ yorumu: Gebermiş bir zındık...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24