Giresun valisi beyaz ekmeği yasakladı

Giresun Valisi Dursun Ali Şahin’in talimatıyla valilik yemekhanesinde beyaz ekmek yasaklandı, tam buğday ve kepekli ekmek uygulamasına geçildi.

Konuya ilişkin olarak valilik internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ’ın doğal ekmek kullanımını teşvik etmek amacıyla başlattığı kampanyaya destek vermek için uygulamaya geçildiği bildirildi.

Açıklamada yemekhanede bundan böyle beyazlaştırılmış ekmek servisi yapılmayacağı vurgulandı, kepekli ve tam buğday unlu ekmek servisi yapılacağı belirtildi.