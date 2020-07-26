Giresun Valiliği’nden Elif Akbayrak açıklaması: Hiçbir iz bulunamadı

Giresun Valiliği, yaylada kaybolan kız çocuğunu bulmak için başlatılan çalışmalara ilişkin, 96 personel, 3 iz takip köpeği ile termal cihaz ve vatandaşların da yoğun desteğiyle yürütülen arama çalışmalarında hiçbir iz bulunamadığını duyurdu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Semen Yaylası'nda 24 Temmuz Cuma günü saat 20.00 sıralarında 11 yaşındaki Elif Akbayrak'ın kaybolduğu ihbarının 22.45'te alındığı belirtildi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bulancak ilçesi Aydındere Beldesi Derecikalan Mahallesi mülki sınırları içerisinde bulunan Semen yaylasında 24.07.2020 günü saat 20.00 sıralarında 2009 doğumlu Elif Akbayrak (11 yaşında) kız çocuğunun kaybolduğu ihbarı 22.45 te alınmıştır.

Konu ile ilgili yapılan araştırmada, herhangi bir fiziksel ve bedensel rahatsızlığı bulunmadığı belirtilen Elif Akbayrak adlı kız çocuğunun, mera alanında otlatmak için bulunan büyük baş hayvanları ahıra geri getirmek için evden ayrıldığı, daha sonradan büyük baş hayvanların eve geri döndüğü ancak Elif Akbayrak'ın eve dönmediği tespit edilmiştir.

En son olay günü saat 18.00-19.00 sularında evine oldukça yakın bir bölgede kendisinden iki yaş büyük abisi ile birlikte görüldüğü belirtilen Elif Akbayrak, yoğun sisin etkisi altındaki bölgede önce ailesi ve komşuları tarafından aranmış, bir sonuç alınamaması üzerine Jandarma 156'ya ihbarda bulunulmuştur.

Olayın haber alınmasıyla birlikte; İl, İlçe jandarma ve JÖH birlikleriyle, AFAD ve AKUT ekipleri seferber edilerek bölgeye yönlendirilmiştir. Hava, yol ve mesafe gibi olumsuz koşullar nedeniyle 25 Temmuz Cumartesi saat 01:00 den sonra bölgeye ulaşabilen arama personeli gece boyunca arama çalışmalarını yoğun sis ve olumsuz hava şartları altında sürdürmüş ve sabahın ilk ışıklarıyla daha geniş kapsamlı olarak toplam 30 kilometrekarelik alan taranmıştır.

Bulancak Jandarma Özel Harekat, Bulancak ve Kovanlık Jandarma, Giresun Jandarma İstihbarat, KOM ve TEM, Fatsa Komando (Çambaşı Ekibi), Bulancak İtfaiyesi ile Giresun, Ordu, Samsun ve Trabzon AFAD ve AKUT ekiplerinden oluşan toplam 96 personel, 3 iz takip köpeği ile termal cihaz ve vatandaşlarımızın da yoğun desteğiyle yürütülen arama çalışmalarında hiçbir iz bulunamamıştır.

Elif Akbayrak'ın bulunmasına yönelik çalışmalar yoğun sis ve olumsuz hava şartlarına rağmen aralıksız devam etmekte olup, tüm ihtimaller hassas bir şekilde değerlendirilmektedir.

Kamuoyu tarafından yakından takip edilen bu konu ile ilgili somut gelişmeler olduğu takdirde, bu gelişmeler Valiliğimizce Kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Görgü tanıkları ve/veya yerini bilenlerin, tanıyanların, görenlerin 156 JANDARMA İHBAR HATTINI aramaları rica olunur."