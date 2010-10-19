-GİRESUN ÜNİVERSİTESİNDEKİ REKTÖRLÜK SEÇİMİNE DURDURMA GİRESUN (A.A) - 19.10.2010 - Ankara 4. İdare Mahkemesince, YÖK'ün Giresun Üniversitesi'ndeki rektörlük seçimlerinin 21-22 Ekim tarihlerinde yenilenmesine yönelik kararı hakkında yürütmeyi durdurma kararı verildiği bildirildi. Giresun Üniversitesinin 18 Haziranda yapılan rektörlük seçimlerinde en çok oyu alan ancak ataması yapılmayan Prof. Dr. Halil İbrahim Bahar'ın vekili, Avukat Mücahit Topaloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, rektörlük seçiminin yenilenmesi için verilen kararın iptaline yönelik Ankara 4. İdare Mahkemesine yürütmeyi durdurma talebiyle açtıkları davanın sonuçlandığını belirtti. Ankara 4. İdare Mahkemesinin konuyla ilgili yürütmeyi durdurma kararı verdiğini ifade eden Topaloğlu, şunları kaydetti: ''Giresun Üniversitesi rektörlük seçiminin 21-22 Ekim tarihlerinde tekrar yapılması ve dolaylı olarak 18 Haziranda yapılan seçimin iptal edilmesine yönelik 23 Eylül 2010 tarih ve 15 sayılı YÖK Genel Kurulunun 5 numaralı kararına yönelik, 7 Ekimde Ankara 4. İdare Mahkemesinde açılan iptal davasında, yürütmenin durdurmasına karar verildi. Mahkeme kararında 'Dava konusu işlemin 21-22 Ekil 2010 tarihinde yapılacak rektörlük seçimlerine ilişkin olması ve uygulanması halinde telafisi güç zarar doğurabilecek nitelikte bulunması nedeniyle, davalı idarenin savunması ve ara kararı cevabı alınıp ya da savunma ve ara kararına cevap verme süresi geçip yeni bir karar verilinceye kadar dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına, savunma ve ara kararına cevap verilmesi için davalı idareye 15 gün süre tanınmasına 14 Ekim 2010 tarihinde oy birliğiyle karar verildi' denilmek suretiyle, seçimlerin yapılmasına ilişkin kararın yürütümü durdurulmuştur. Bu itibarla yapılması planlanan seçimlerin, söz konusu yürütmeyi durdurma kararı uyarınca şu an için yapılması mümkün bulunmamaktadır. Dava sürecinin henüz devam ettiği göz önüne alındığında, yargılama sürecinin olumsuz etkilenmemesi, eksik ve yanlış değerlendirmelerin önüne geçilebilmesi ve kamuoyunun sağlıklı bir şekilde bilgilendirilmesi amacıyla bu açıklamanın yapılması gereği doğmuştur.'' Giresun Üniversitesinde 18 Haziranda yapılan rektör adayı belirleme seçimlerinde Prof. Dr. Halil İbrahim Bahar 31, Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Türkmen 29, Giresun Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aygün Attar 21, Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayhan Bölük 4, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yılmaz Can 2 ve Sakarya Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Murat Teker 1 oy almıştı. YÖK Genel Kurulu, 1 Temmuz 2010'da yaptığı toplantıda, Giresun Üniversitesi Rektörlüğü için Prof. Dr. Aygün Attar, Prof. Dr. Ayhan Bölük ve Prof. Dr. Yılmaz Can'ın isimlerini, içlerinden birini rektör ataması için Cumhurbaşkanlığına bildirmeye karar vermiş ancak Yılmaz Can'ın istifa etmesi üzerine liste Cumhurbaşkanlığına gönderilememişti. YÖK, Giresun Üniversitesi için yeniden seçim takvimi oluşturulmasını kararlaştırmıştı.