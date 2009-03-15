Giresun, korsanları durdurdu

Genelkurmay Başkanlığı, korsanlara karşı mücadele eden Giresun fırkateyninin bir korsanlık girişimini engellediğini açıkladı.



Genelkurmay Başkanlığı, Aden Körfezi’nde görev yapan TCG Giresun firkateyninin, dün sabah Yemen’in güneyinde Vietnam bandıralı bir gemiye yönelik deniz haydutluğu girişimini, Danimarka’ya ait savaş gemisiyle önlediğini bildirdi.



Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgi notunda, Aden Körfezi’nde deniz haydutluğuna karşı keşif karakol görevine devam eden TCG Giresun’un dün saat 08.28’de Mukalla/Yemen’in güneyinde Vietnam Bandralı M/V Diamond Falcon isimli gemiye deniz haydutluğu girişimini Danimarka Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait HDMS Absalon gemisi ile önlediği, harekat sırasında TCG Giresun’a konuşlu iki AB-212 helikopterinin de görev yaptığı belirtildi.



Açıklamada, bölgede bulunan Türk ticaret gemileri M/V Cristina ve M/V İzmir Castle’ın 13 Mart 2009 günü saat 20.53’den itibaren otomatik tanımlama cihazından takip edilmeye başlandığı ve her iki gemiyle irtibat kurularak herhangi bir taleplerinin olmadığının öğrenildiği de kaydedildi.



