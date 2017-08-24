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Giresun Emniyet Müdürü Aktaş, göreve başladı

Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA)- GİRESUN Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Fahri Aktaş, görevine başladı

24 Ağustos 2017 16:55

Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA)- GİRESUN Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Fahri Aktaş, görevine başladı.
Göreve başladığı ilk gün gazetecilere açıklamalarda bulunan Aktaş, “Cennet vatanımızın bu güzel Karadeniz’inde, Karadeniz’in incisi Giresun’da böylesi kutsal bir görev, üstlenmekten onur ve heyecan duyuyorum\" dedi. Emniyet Müdürü Akdaş, kendisinden önce görev yapan Uğur Öztürk\'ün getirdiği emniyet ve güvenlik bayrağını daha üst zirvelere taşımayı en temel görev olarak gördüklerini vurgulayarak şöyle dedi:
\"Gücü sadece kanunlardan alan ve mazisi şan ve şerefle dolu Türk polis teşkilatının ve özellikle Giresun Emniyet teşkilatı olarak en küçük kriminal yapının oluşumuna asla müsaade etmeden olayların üzerine kanun gücüyle giderek Giresunlu hemşerilerimizin hizmetinde olacağız. Vatandaşın huzuru bizim gururumuz olacaktır.”
Aktaş, yıllarca terörle ilgili birimlerde çalıştığını ve bu birikm ve tecrübelerini Giresun’da paylaşmaya çalışacağını ekledi

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