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Giresun'daki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi

Jandarma Uzman Çavuş Sami Yılmaz’ın cenazesine ulaşıldı

04 Eylül 2020 13:08

Giresun’da 22 Ağustos'ta meydana sel felaketinde kayıp olan 1’i asker 5 kişiden Jandarma Uzman Çavuş Sami Yılmaz’ın cenazesine ulaşıldı. Selde yaşamını yitirenlerin sayısı, 11'e yükseldi.

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