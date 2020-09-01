Giresun'daki sel fındığı da vurdu

Yaklaşık 80 bin fındık üreticisiyle Türkiye’nin toplam fındık üretiminin yüzde 20’sini karşılayan Giresun’daki selden, fındık da zarar gördü. Bu yıl iklim değişikliği ve hastalık gibi nedenlerle ülke genelindeki tahmini fındık rekoltesinin, açıklanandan yüzde 24.8 düşük gelmesi bekleniyordu. Yaşanan sel felaketinin ise beklenen toplam rekolteyi yüzde 5 daha aşağıya çekmesi bekleniyor.

İldeki ziraat odalarının belirttiğine göre bu oran, hasarın boyutunu araştırmak için kurulan komisyon çalışmasıyla ilerleyen dönemlerde netleşecek. Cumhuriyet'ten Gamze Bal'ın haberine göre, Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, “Yaşanan sel, kanallara denk gelen yerlerdeki fındığın yüzde 90’ını dereye döktü. Ancak bu, Giresun genelindeki fındığın yüzde 5’ine tekabül ediyor” dedi.

Karaman, “Zaten fındıktaki tahmini rekolte tutmayacaktı. 665 bin ton açıklandı ama 500 bin ton civarında gerçekleşmesini bekliyoruz. Bunlar hem şubat ayında yaşadığımız fırtınanın hem de küllenme hastalığının etkileri. Üzerine bir de geçen hafta yaşanan sel, ciddi hasarlar yarattı. Henüz sağlıklı, net bir bilgi toplayamadık. Ancak sel, yıl sonunda toplam rekolteyi yüzde 5 aşağıya çeker diye tahmin ediyoruz” diye konuştu.