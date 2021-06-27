Giresun'da yıldırım düştü: 16 koyun ve 4 inek yaşamını yitirdi

Giresun'un Şebinkarahisar ve Çamoluk ilçelerinde etkili yağışta yıldırım düşmesi sonucu 16 koyun ve 4 inek hayatını kaybetti.



Kentte dün etkili olan sağanak yağış sırasında Şebinkarahisar'a bağlı Örencik Yaylası'nda besici İbrahim Fındık, ineklerini otlamasını için meraya çıkardı.

Etkili yağışla birlikte yıldırım düşmesi sonucu sürüdeki 4 inek öldü. Çamoluk ilçesine bağlı yaylaya da akşam saatlerinde yıldırım düştü.

Sahiplerinin yara almadan kurtulduğu olayda, ölen hayvanlar jandarma ekiplerince yapılan tespitlerin ardından gömüldü.