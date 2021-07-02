Giresun'da seyyar satıcı hayatını kaybetti; uğradığı saldırının kamera görüntüleri ortaya çıktı

Giresun Kalesi’nde mısır satıcılığı yapan 23 yaşındaki Zeki Can Bebek’in, yaşamını yitirmesinden sonra ortaya çıkan kamera görüntüleri, kalabalık bir grubun saldırısına uğradığını gösterdi. Savcılık, soruşturma başlattı.

Olay, dün saat 13:00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Giresun Kalesi’nde mısır tezgahı açan Zeki Can Bebek, aynı alandaki başka seyyar satıcıların yakınlarının saldırısına uğradı. Çevreden gelenlerin araya girmesiyle kavga son buldu. Tarafların karşılıklı şikayeti üzerine polis, her iki tarafın da ifadesini aldı.

Kavgadan sonra işine devam eden Bebek, saat 18:00 sıralarında "kalbimde ağrı var" diyerek ağabeyini aradı. Tek başına hastaneye giden Zeki Can Bebek’in durumu, 18:35’te ağırlaştı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen saat 23:45’te hayatını kaybetti.

Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı, Bebek’in ölüm nedeni ile ilgili soruşturma başlattı. (ANKA)