Giresun'da muhalefetten fındık fiyatlarıyla ilgili açıklama: 35 liranın altında açıklanacak bir fiyat, üreticiye ihanettir

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Gelecek Partisi il başkanları, yaptıkları ortak açıklamada; sezonun başlamasına karşın, alım fiyatları açıklanmayan fındık için “35 liranın altında açıklanacak bir fiyat, üreticiye ihanettir” dedi.

Giresun’da CHP İl Başkanı Fikri Bilge, İyi Parti İl Başkanı Abdulkadir Eroğlu, Saadet Partisi İl Başkanı Abdulkadir Bektaş ve Gelecek Partisi İl Başkanı Murat Kılıçaslan; Giresun Gazeteciler Derneği’nde basın toplantısı düzenledi.

CHP İl Başkanı Fikri Bilge; fındığın harmana indiğini, bazı manavların 2021 sezonu fındık için kilo fiyatını 27 lira olarak açıkladığını ve alınmaya da başlandığı yönünde duyum aldıklarını açıkladı. Bilge’nin açıklamasının ardından, parti il başkanları adına ortak açıklamayı; Saadet Partisi İl Başkanı Abdulkadir Bektaş okudu.

Açıklamada fındığın sahipsiz kaldığına dikkat çekerek, “2021 yılı fındık sezonu başı ama ortada fiyat yok. Üretici fındığını toplamaya başladı, 10 gün sonra büyük bir kesim fındığı harmana indirecek ve satmaya başlayacak. Ama ortada ne alıcı var ne de fiyat” denildi.

"Yurt dışı alıcı firmaların taleplerine boyun eğiliyor"

Açıklamada, yasak olmasına rağmen büyük alıcı firmaların ve ihracatçıların fındığın rekoltesini yüksek açıkladığına dikkat çekildi. Açıklamada, şu değerlendirmeler yapıldı:

“Sistem tamamen üretici aleyhine kurulu bir yapıya dönüştürülmüş ve yıllardır bu sistem üzerinden üreticinin alın teri sömürülüyor. 19 yıldır tek başına iktidar olan AKP hükümeti de zaman zaman üretici tarafında görünüyor olmasına rağmen, çoğunlukla bu yurt dışı alıcı firmaların taleplerine boyun eğiyor. Rekolte bazlı fiyat belirlenmesi kesinlikle yanlıştır ve bir an önce bu yanlıştan geri dönülmelidir.”

Fındığın kilogram maliyetinin 27 lira olduğunu belirten il başkanları, “Buradan AKP milletvekillerine sesleniyoruz; 35 TL’nin altında açıklanacak bir fiyat, üreticiye ihanettir. Yıllardır fındık üzerinden kazanç sağlayanların ekmeğine yağ sürmektir” dedi.