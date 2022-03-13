Birçok ilde okullar yarın tatil edildi

Yurt genelinde etkili olan soğuk ve yağışlı hava iç kesimlerde yükseklerde kar yağışı olarak etkisini gösteriyor. Kar yağışı nedeniyle bazı kentlerde eğitim ve öğretime ara verildi.

Giresun

Giresun'da kar yağışı nedeniyle il genelindeki tüm okullarda yarın eğitime ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin, Vali Enver Ünlü başkanlığında Valilik makamında toplandığı belirtildi.

Toplantıda, il genelinde eğitime ara verilmesi kararının alındığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlimizde yaşanan yoğun kar yağışı, olumsuz hava koşulları ve buzlanma nedeniyle Meteorolojiden yapılan uyarılar da dikkate alınarak, ilimiz genelinde 14 Mart Pazartesi günü, resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında, özel öğretim kurslarında ve özel rehabilitasyon merkezlerinde eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir."

Açıklamada, il genelinde engelli ve hamile personelin yarın idari izinli sayılacağı da ifade edildi.

Bitlis

Bitlis'te olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle okullar Pazartesi günü tatil edildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "Olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar sebebiyle, Bitlis merkez ve merkeze bağlı köy ve beldelerde; her tür resmi ve özel okullarımızda 14 Mart Pazartesi günü eğitim ve öğretim faaliyetlerine 1 gün ara verilmiştir" denildi.

Rize

Rize'de kar yağışı nedeniyle il genelindeki tüm okullarda yarın eğitime ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde devam eden kar yağışı ve buna bağlı risklerin değerlendirildiği belirtildi.

Açıklamada, ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı tehlikesi olduğu vurgulanarak, "İlimiz genelinde tüm resmi ve özel temel eğitim ve ortaöğretim kurumları, halk eğitim merkezleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kurslarında eğitim öğretim faaliyetlerine 14 Mart 2022 Pazartesi günü bir gün süreyle ara verilmesine karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Ordu

Ordu Valisi Tuncay Sonel, kar yağışı nedeniyle il genelinde eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu.

Ordu genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle tüm il genelindeki okullarda eğitime bir gün ara verildi. Ordu Valisi Tuncay Sonel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili öğrencilerimiz, kar yağışı devam edecek. Buzlanma ve aşırı soğuk da var. Sizlerin sağlığı çok önemli. Sizleri düşünerek 14 Mart 2022 Pazartesi bir gün süreyle Ordu genelinde eğitime ara verdik. Yarın engeli olan ve hamile kamu görevlilerimiz de idari izinli sayılacaklar" ifadelerine yer verdi.

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Ağrı, Muş, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde yerel kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması beklendiğini duyurdu.

Diyarbakır

Diyarbakır'ın Çınar ilçesi Kaymakamı Güher Sinem Büyüknalçacı, yoğun kar yağışı nedeniyle yarın ilçe genelinde eğitime 1 gün ara verildiğini bildirdi.

Büyüknalçacı yaptığı yazılı açıklamada, "İlçemiz Çınar'da etkili olan yoğun kar yağışı ve ulaşımda yaşanabilecek muhtemel riskler nedeniyle 14.03.2022 Pazartesi günü ilçe genelinde eğitim ve öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir." ifadelerini kaydetti.

Kastamonu

Kastamonu’nun 5 ilçesinde kar yağışı sebebiyle 14 Mart Pazartesi günü eğitime 1 gün ara verildi.

Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kastamonu’da etkili olan kar yağışı ve sonrasında yaşanabilecek olumsuzluklar sebebiyle bazı ilçelerde eğitim ve öğretime 14 Mart Pazartesi günü 1 gün ara verildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, Küre ve İnebolu ilçelerinde tüm okullar tatil edildiği ifade edilirken Bozkurt, Çatalzeytin ve Doğanyurt ilçelerinde de taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği belirtildi.

Gaziantep

Gaziantep'te kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi, engelli ve hamile kamu görevlileri idari izinli sayılacak.

Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kentte olumsuz hava şartlarının devam ettiğini belirtti.

Gül, açıklamasında, "Olumsuz hava şartları nedeniyle yarın Gaziantep genelinde eğitim öğretime (okul öncesi, ilk ve orta öğretim) bir gün ara verilmiştir. Hamile ve engelli kamu görevlileri de idari izinli sayılacaktır." ifadelerine yer verdi.

Ağrı

Ağrı'da olumsuz hava koşulları nedeniyle Taşlıçay, Hamur, Diyadin ve Tutak ilçelerinde köy okullarında eğitime bir gün ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bölgede yoğun kar yağışının etkili olduğu belirtildi. Bu kapsamda Taşlıçay, Hamur, Diyadin ve Tutak ilçelerindeki köy okullarında yarın eğitime ara verildiği, taşımalı eğitimin de yapılamayacağı bildirildi. Açıklamada, bu ilçelerdeki kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personelin de bir gün idari izinli olacağı kaydedildi. Trabzon Trabzon'da kar yağışı nedeniyle il genelindeki tüm okullarda yarın eğitime ara verildiği bildirildi. Trabzon Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Meteorolojik tahminler doğrultusunda ilimizde devam eden olumsuz hava şartları nedeniyle ilimiz genelindeki resmi ve özel tüm okullarda (ilk, orta, lise), halk eğitim merkezleri, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları, resmi ve özel okulların destekleme, yetiştirme ve takviye kursları ile motorlu taşıt kurslarında 14 Mart 2022 Pazartesi günü eğitim-öğretime bir (1) gün süreyle ara verilmesine engelli ve hamile olan kamu görevlilerinin idari izinli sayılmasına karar verilmiştir." Muş Muş Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın il genelinde eğitim ve öğretime bir gün ara verildiğini duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, elverişsiz hava koşulları ile meteorolojik buzlanma, don, sis ve kuvvetli yağış uyarısı kapsamında, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince; 14 Mart 2022 Pazartesi günü il genelinde eğitim-öğretime 1 gün süre ile ara verilmesine karar verildiği ifade edildi.

Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de 14 Mart 2022 Pazartesi günü idari izinli sayılacağı kaydedildi. Malatya Malatya’da kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle 8 ilçede eğitime bir gün ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, “İlimize bağlı bazı ilçelerde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının devam etmesi nedeniyle; Battalgazi, Yeşilyurt, Akçadağ, Doğanşehir, Doğanyol, Kale, Pütürge ve Yazıhan ilçeleri genelinde 14 Mart 2022 Pazartesi günü eğitime 1 gün ara verilmesine karar verilmiştir.” denildi. Açıklamada ayrıca 14 Mart 2022 Pazartesi günü engelli, hamile ve kronik ağır hastalığı bulunan kamu personellerinin de idari izinli sayılacağı belirtildi. Mardin Mardin’de olumsuz hava koşulları nedeniyle 5 ilçede okullar tatil edildi. Mardin’in merkez Artuklu ilçesi başta olmak üzere 5 ilçede akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tahminlerine göre bölgemizde beklenen yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle; Artuklu, Yeşilli, Ömerli, Savur ve Mazıdağı ilçelerimizde 14 Mart 2022 Pazartesi günü tatil edilmiştir” denildi. Öte yandan Valilik koordinesinde; Büyükşehir Belediyesi, Karayolları Müdürlüğü, İlçe Belediyeleri ve AFAD ulaşımın sağlıklı bir şekilde sürmesi ve vatandaşların mağdur olmaması için kar temizleme ve tuzlama seferberliği yürütülüyor.

Adıyaman Adıyaman’da, yoğun kar yağışı uyarısı üzerine merkeze bağlı köy ve beldelerde taşımalı eğitime yarın ara verildi. Adıyaman Valiliği'nden yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle merkeze bağlı köy ve beldelerde tatil kararı alındığı belirtilerek şöyle denildi: "İlimizde meydana gelen kar yağışı dolayısıyla yollarda olası buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar göz önünde bulundurularak Adıyaman merkeze bağlı köy ve belde okullarındaki taşımalı eğitime 14 Mart Pazartesi günü ara verilmiştir." (DHA) Samsun Samsun'un 7 ilçesindeki bazı okullarda kar yağışı ile buzlanma nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kar yağışı ve buzlanmanın etkili olduğu Alaçam, Ayvacık, Çarşamba, Kavak, Salıpazarı, Terme ve Yakakent ilçelerinde 14 Mart Pazartesi günü bazı okulların tatil edildiği belirtildi. Eğitim öğretime ara verilen okulların detaylı listesine http://samsun.meb.gov.tr/www/yogun-kar-yagisi-ve-buzlanma-nedeniyle-14032022-pazartesi-gunu-egitim-ogretime-ara-verilen-okullar/icerik/2352 linkinden ulaşılabilecek.

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