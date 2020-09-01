Giresun'da iş yerlerine verilecek kredinin şartları belirlendi

Giresun’da 10 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinden etkilenen esnaf ve KOBİ’lere verilecek faizsiz kredinin detayları belli oldu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, KOSGEB tarafından sel bölgesine yönelik başlatılan "Acil Destek Kredisi Programı" kapsamında iş yerlerinin 100 bin liraya kadar kredi kullanabileceğini belirtti.

Varank, "İşletme başına 100 bin lira üst limitli kredi faizinin tamamı KOSGEB tarafından karşılanacak. Yani işletmelerimiz krediyi sıfır faizli olarak kullanacak. Kredi vadesinin ilk 12 ayı ödemesiz olacak. Daha sonra ödemeler, 3’er aylık eşit taksitler halinde toplam 36 ay olarak yapılacak. Biz bu mekanizmayı daha önce, Elazığ ve Malatya depremlerinden zarar gören firmalarımız için kullanmıştık. Düzce ve İstanbul Eminönü’nde yaşanan sel hadiselerinde de KOSGEB hemen devreye girmiş ve yaraları hızlıca sarmıştı” dedi.

Varank, "Selden etkilenen işletmelerimiz durumlarını valilik, kaymakamlık gibi ilgili resmi makamlardan belgelendirerek bu programdan yararlanabilecek" ifadesini kullandı.

Öte yandan Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalınma İdaresi (DOKAP) üzerinden AFAD'a 20 milyon lira aktardıklarını belirten Varank, bu kaynağın zarar gören köy yolları için kullanılacağını söyledi.