Giresun Belediyesi, 668 bin TL'lik ihaleyi AKP'li yöneticinin şirketine verdi

AKP'li Giresun Belediyesi, belediye birimlerinde kullanılması amacıyla 668 bin 500 TL’lik kömür ihalesi düzenledi. İhaleyi, AKP Giresun İl Yöneticisi Ekrem Civelekoğlu’nun şirketi aldı.

Giresun Belediyesi, belediye birimlerinde kullanacağı kömürler için 8 Kasım’da ihale açtı. Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nce gerçekleştirilen ihalede pazarlık yöntemi tercih edildi.

Birgün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, pazarlık yönteminin getirdiği özel şartlar ile katılımın kısıtlandığı ihale için yalnızca bir şirket ihale dokümanı satın aldı. İhaleye teklif verme süresi olarak belirlenen 17 Kasım’a kadar yalnızca bir teklif alındı. Giresun merkezli KFC Gıda Temizlik isimli şirket ihaleye teklif veren tek şirket olurken 18 Kasım’da şirket ile belediye idaresi arasında 668 bin 500 liralık sözleşme imzalandı. AKP’li belediye ile kömür anlaşması yapan şirketin yönetim kurulundan ise tanıdık bir isim çıktı. Şirketin yönetim kurulunda ismi yazan Ekrem Faruk Civelekoğlu’nun aynı zamanda AKP’de aktif siyaset yaptığı anlaşıldı.

Civelekoğlu’nun, Mart 2021’de gerçekleştirilen AKP 7’nci Olağan İl Kongresi’nde il başkanı olarak seçilen Kenan Tatlı’nın listesinden yönetime girdiği öğrenildi. AKP’li belediyeden ihale alan Civelekoğlu Giresun İl Teşkilatı’nda Yerel Yönetimler Başkanı olarak görev yapıyor.