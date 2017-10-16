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Girdiği kafeteryadan ses sistemi çaldı

Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA)- YOZGAT’ta girdiği kafeteryadan 2 hoparlör ve ses ayar cihazı çalan hırsız aranıyor

16 Ekim 2017 18:10

Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA)- YOZGAT’ta girdiği kafeteryadan 2 hoparlör ve ses ayar cihazı çalan hırsız aranıyor.
Kent merkezindeki bir kafeteryanın kapısını levye ile saat 00.20 sıralarında açan kimliği belirlenemeyen hırsız içerde yaklaşık 10 dakika kaldı. Kafeteryada canlı müzik etkinliği yapılan bölümü hedef alan şüpheli burada bulunan 4 hoparlörden 2’sini ve ses ayar cihazını bulunduğu yerden alarak kaçtı.
Yozgat’ın en işlek kesimlerinden Lise Caddesi’nde meydana gelen hırsızlık olayında, kameralara yansıyan görüntülerde, hırsızın çaldığı eşyaları, sakin tavırlarla işyerinden çıkarması dikkati çekti. Kafeterya içerisinde bulunan yazar kasa içerisinde para olup olmadığını da kontrol eden şüphelinin buradan aldığı 5 lirayı tekrar içeriye düşürdüğü ifade edildi. Olayla ilgili olarak kamera görüntülerini inceleyen polis, şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

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