Girdiği işyerinden 8 saniyede laptopu çaldı

Hasan POLAT/KAHRAMANKAZAN (Ankara) (DHA)- ANKARA’nın Kahramankazan ilçesinde kimliği belirlenemeyen hırsız, girdiği işyerinde masanın üzerindeki laptopu 8 saniyede çalıp, kaçtı, Hırsızlık anı, işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Kahramankazan ilçesi Atatürk Mahallesi 29 Mayıs Caddesi\'nde meydana geldi. Hafriyat işi yapan Halil Büyükorhan, işyerine gelen misafiriyle asmakata çıkarak görüştü. Yaklaşık 10 dakika sonra misafirini yolcu eden Büyükorhan, masanın üzerindeki, hesaplarını tuttuğu laptopun çalındığını fark etti. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Görüntülerde 8 saniye içerisinde laptopu çaldığı belirlenen hırsızın yakalanması için çalışma başlatıldı.

İşyeri sahibi Halil Büyükorhan, “Bu kadar gözü dönmüşlük olamaz. Ben dükkânımdayken, gündüz saatinde cadde üzerinde bir hırsız bu kadar rahat içeriye girip, bir şeyler çalıyorsa, diyecek hiçbir şey bulamıyorum. Allah korusun, karşılaşsaydık bize zarar bile verebilirdi” dedi.

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