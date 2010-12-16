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''GİRDAP''TA TAHLİYE ANKARA (A.A)

16 Aralık 2010 19:52

-''GİRDAP''TA TAHLİYE ANKARA (A.A) - 16.12.2010 - ''Girdap Operasyonu'' kapsamında açılan davanın tutuklu sanıklarından ikisinin tahliyesine karar verildi. Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasına, tutuklu sanıklar Fatih Koçak, Hüseyin Ten ve Ahmet Cinali, tutuksuz sanıklar Vatanseverler Birliği Derneği (eski adıyla Vatansever Kuvvetler Güç Birliği Hareketi) Genel Başkanı Taner Ünal ve Halit Bozdağ Güngör ile avukatları katıldı. Cumhuriyet Savcısı Kubilay Taştan, esas hakkındaki görüşünü hazırlamak için süre talebinde bulundu. Savcı Taştan, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini istedi. Tutuklu sanıklar ile avukatları ise tahliye talebinde bulundu. Mahkeme, tutuklu sanıklardan Fatih Koçak ve Hüseyin Ten'in tahliyelerine, Ahmet Cinali'nin ise tutukluluk halinin devamına karar verdi. Cumhuriyet savcısına esas hakkındaki görüşünü hazırlaması için süre veren mahkeme, duruşmayı erteledi.

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