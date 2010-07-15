-''GİRDAP''TA 2 TAHLİYE ANKARA (A.A) - 15.07.2010 - ''Girdap Operasyonu'' kapsamında açılan davanın tutuklu 2 sanığının tahliyesine karar verildi. Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Fatih Koçak, Ferhat Şahin, Savaş Karabali, Hüseyin Ten ve Ahmet Cinali ile tutuksuz sanıklar Vatanseverler Birliği Derneği (eski adıyla Vatansever Kuvvetler Güç Birliği Hareketi) Genel Başkanı Taner Ünal, Halit Bozdağ Güngör, Vehbi Şanlı ve avukatları katıldı. Celse arasında sanık Karabali'nin tutukluluğuna itirazda bulunulduğu, Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesinin, incelemesinin ardından itirazı reddettiği açıklandı. Cumhuriyet Savcısı, soruşturmanın genişletilmesi talebi olmadığı takdirde, esas hakkındaki görüşünü hazırlaması için dosyanın kendisine gönderilmesini, tutuklu sanıkların ise tutukluluklarının devamını istedi. Duruşmada söz alan tutuklu sanıklar ve avukatları, tahliye talebinde bulundular. Tutuklu sanıklar Cinali ve Karabali'nin avukatları, müvekkillerinin 3 yıldan fazla süredir tutuklu olduğuna dikkati çektiler. Tutuksuz sanıklardan Halit Bozdağ Güngör söz alarak, Genelkurmay Başkanlığı ile Kara Kuvvetleri Komutanlığına hitaben yazdığı 5'er sayfalık dilekçelerin birer örneğini mahkemeye sundu. Avukatını azlettiğini bildiren Güngör, verdiği dilekçelerin okunmasını ve gerekirse gizli olarak ifadesinin alınmasını talep ettiğini bildirdi. Güngör, ''Sunduğum dilekçede belirttiğim hususlar yargılamaya ışık tutacaktır. Olayda mevcut sanıkların bir suçu yoktur. Elebaşıları başka kişilerdir. Dilekçem değerlendirildikten sonra ifademin alınması aşamasında her şeyi ayrıntılı olarak anlatacağım'' dedi. ''Avukatı ve Özel Harp Dairesi tarafından 3 sene tehdit edildiğini'' öne süren Güngör, ''Sürekli, 'Altınlarını ve paranı vereceğiz' dedikleri için sustum. Avukatım milyarlarca dolarımı yurt dışına çıkarmıştır. Dilekçemin asılları, mahkemeniz üyesi Kadir Kayan tarafından aranan Kozmik Odada mevcuttur. 9 buçuk milyar dolarlık, Türk Ordusuna hibe silah satın aldım. Bence hayali bir örgüt yaratıldı. Ben ve diğer sanıklar mağdur edildi. Gizli celsede ayrıntılı olarak her şeyi anlatacağım'' diye konuştu. Mahkeme, esas hakkındaki savunmasını hazırlaması için dosyanın Cumhuriyet Savcısına gönderilmesine ve delil durumu, tutuklu bulundukları süre, atılı suçlamaların vasıf değiştirme ihtimalini dikkate alarak, sanıklar Savaş Karabali ve Ferhat Şahin'in tahliyelerine karar verdi. Hüseyin Ten, Fatih Koçak ve Ahmet Cinali'nin tutukluluğunun devamını kararlaştıran mahkeme, duruşmayı erteledi.