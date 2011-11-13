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Spor

Giray Kaçar kadrodan çıkarıldı İSTANBUL (A.A)

13 Kasım 2011 13:43

-Giray Kaçar kadrodan çıkarıldı İSTANBUL (A.A) - 13.11.2011 - Hırvatistan ile oynayacağı 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası elemeleri play-off ikinci maçının hazırlıklarını sürdüren A Milli Takım'da Giray Kaçar, sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı. A Milli Takım'ın cuma akşamı Hırvatistan'la oynadığı müsabaka sonrasında sağ uyluk iç bölgesinde ağrı ve gerilme hisseden Giray'ın bugün ayrıntılı muayenesi yapıldı. Muayene neticesinde, Giray'ın sağ kasık iç bölgesindeki adale grubunda birinci derece zorlanma ön tanısı konuldu. Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Giray'ın sakatlığının iki gün sonra oynanacak rövanş maçına kadar iyileşmesi için yeterli süre olmadığı düşünülerek, oyuncunun tedavisine kulübünde devam edilmesinin uygun olacağı kanısına varıldığı bildirildi. Bu gelişme, üzerine sağlık heyetinin önerisi, teknik heyetin kararıyla Giray'ın, A Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldığı kaydedildi. Bu arada, Giray'ın yerine kadroya başka futbolcu çağrılmayacağı öğrenildi.

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