Giray hakkını helal etmedi

Trabzonspor ile yollarını ayıran Ersun Yanal, dün futbolcularından helallik istedi. Duygusal anların yaşandığı sırada ortaya çıkan Giray Kaçar, “Hakkımı helal etmiyorum” dedi. Ersun hoca da, futbolcusuna açıkyürekliliğinden dolayı teşekkür etti



Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, futbolcularla yaptığı veda toplantısında ummadığı bir tepkiyle karşılaştı. Oyuncularından helallik isteyen Yanal’a, Giray Kaçar, “Hakkımı helal etmiyorum” dedi.



Bordo-mavililerle yollarını ayıran Ersun hoca, dünkü idman öncesinde futbolcularıyla toplantı yaptı. Yanal, oyuncularından haklarını helal etmelerini istedikten sonra, savunmada fazla şans bulamayan Giray Kaçar’ın öfkesiyle karşılaştı. Genç oyuncunun, “Ben size hakkımı helal etmiyorum” dediği öğrenildi.



Tecrübeli teknik adamın, bu tepki üzerine, “Açıkyüreklilikle konuştuğun için seni tebrik ediyorum” dediği ifade edildi. İkili arasında daha önce de bu konu nedeniyle tartışma yaşandığı vurgulandı. Veda sırasında bazı futbolcuların çok duygulandığı ve Ersun Yanal’la özel görüşme talebinde bulundukları öğrenildi.



Yanal ile görüşen Asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu’nun, İstanbul’da bulunan Başkan Sadri Şener’i telefonla arayarak hocanın istifasını bildirdiği ifade edildi. Şener de telefonla görüştüğü Yanal’a hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.



Ersun Yanal, bordo-mavili takımın başında Süper Lig ve Fortis Türkiye Kupası da dahil olmak üzere toplam 62 maça çıktı. Trabzonspor, bu maçlarda 30 galibiyet, 20 mağlubiyet ve 12 beraberlik aldı. Ligde Yanal ile 53 maça çıkan Trabzonspor, 28 galibiyet, 12 beraberlik, 13 mağlubiyet elde etti.



Trabzonspor Özen’e emanet



Trabzonspor’da, Ersun Yanal’ın istifa kararı sonrasında, PAF takımı antrenörü Ahmet Özen göreve getirildi. Özen, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde Asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu ve Genel Sayman Mahmut Aksu ile bir görüşme yaptı. Ahmet Özen, 5 hafta A takımı çalıştıracağını, görev süresinin sezon sonuna kadar olduğunu söyledi. Özen akşam da takımla ilk idmanına çıktı.

