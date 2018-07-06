Giray Bulak: "İhtiyacımız yok diye transfer yapmadık diyebiliriz"

Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA)

Spor Toto 1\'inci Lig ekiplerinden Balıkesirspor Baltok\'ta teknik direktör Giray Bulak, transfer yasağının takımı olumsuz yönde etkilemediğini söyledi. Bulak, “Avrupa\'da transferini özlediğimiz takımlar nasıl stabil kendi ekibini koruyor ve bir veya iki transfer yapıyorsa biz de kendimizi böyle bir takım profiline bürüyebiliriz. İhtiyacımız yok diye transfer yapmadık diyebiliriz” dedi.

Giray Bulak, kulüp tesislerinde düzenlediği basın toplantısında yaklaşan sezonu ve takımın durumunu değerlendirdi. Balıkesirspor kulübünden olmaktan mutlu olduğunu söyleyen Bulak, maddi sıkıntıların kulübün başarısını etkilemeyeceğini belirtti. Bulak, “İstenen ve yaşanması gereken sıkıntılar değildi yaşanılanlar ancak darlıktan çıkarak rahatlığa kavuştuk. Kulübümüz, taraftarlarımız, oyuncularımızla birlikte herkese bu yansıyacak” dedi.

\"İHTİYACIMIZ YOK DİYE TRANSFER YAPMADIK DİYEBİLİRİZ\"

Transfer yasağına da değinen Bulak, bunun takımı olumsuz yönde etkilemediğini söyledi. Avrupa’daki büyük takımlarında çoğunun sezon transfer yapmadan kendi ekiplerini koruyarak ilerlediklerini belirten Bulak şöyle konuştu: “Avrupa da transferini özlediğimiz takımlar nasıl stabil kendi ekibini koruyor ve bir veya iki transfer yapıyorsa biz de kendimizi böyle bir takım profiline bürüyebiliriz. İhtiyacımız yok diye transfer yapmadık diyebiliriz. Modern bir takım ve kulüp görüntüsü içerisinde altyapımıza yöneldik diyebiliriz. Yokluktan varlık çıkartmanın peşinde olacağımızı da söyleyebiliriz. 12-13 genç çocuğumuz bizimle beraber geçen sezon kendileri birinci ligde grubumuzun lideri, şampiyonu oldular. Süper Lig’de Beşiktaş ile beraber final oynandı. Aslında bu final değildi bana göre bir rol maçı idi. Biz birinci ligin birincisi, onlar süper ligin birincisiydi ama 18\'inci dakikada 3-2 mağlup olduk. Olsun, demek ki burada değerlerimiz var ki bunlar birinci oldu. Beşiktaş’ın önemli oyuncularından olabilecek Sedat’ı kiraladık ve devam ediyoruz. Sedat onların 21 yaş takımında bizim İbo da bizim 21 yaş takımımızda. Dolayısıyla bu felsefeden yola çıkarsak bu çocuklarında kazanılmasından yanayım.”

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