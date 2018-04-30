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Spor

Giovanni Guidetti: "Kazanacağımız kupaları takip ediyoruz"

"Gözde şu anda finallere ve oynayacağı voleybola odaklandı" "Kupa kazanmak motivasyonumuzu artırıyor" Mustafa AKIN - Serhan TÜRK / İstanbul,(DHA) -  Vakıfbank Başantrenörü Giovanni Guidetti, "Kupa kazanmak motivasyonumuzu artırıyor" dedi

30 Nisan 2018 19:03

\"Gözde şu anda finallere ve oynayacağı voleybola odaklandı\"

\"Kupa kazanmak motivasyonumuzu artırıyor\"

Mustafa AKIN - Serhan TÜRK / İstanbul,(DHA) - 

Vakıfbank Başantrenörü Giovanni Guidetti, \"Kupa kazanmak motivasyonumuzu artırıyor\" dedi.
Vestel Venüs Sultanlar Ligi\'nde Eczacıbaşı VitrA final serisinde 3-2 mağlup ederek 10\'uncu kez şampiyon olan VakıfBank, medya ile bir araya geldi.
Uzun zamandır VakıfBank\'ta görev aldığını söyleyen Vakıfbank Başantrenörü Giovanni Guidetti, şu ifadeleri kullandı: \"Kulübümün bana verdiği fırsatlar ve bana güvendikleri için teşekkür ediyorum. Biz geriye bakmayı sevmiyoruz, devamlı ileriye bakan bir kulüp olduk. Tek bakış açımız bu. Tamamen önümüzdeki maçlara odaklanarak kazanacağımız kupaları takip ediyoruz. Bakış açımız bu ve başarıyı da buna bağlıyorum.\"
\"GÖZDE ŞU ANDA FİNALLERE VE OYNAYACAĞI VOLEYBOLA ODAKLANDI\"
Guidetti, sezon sonunda kariyerine son verecek olan takım kaptanı Gözde Kırdar hakkında şu anda konuşmanın yersiz olacağını söyleyerek, \"Gözde şu anda finallere ve oynayacağı voleybola odaklandı. Finallerden sonra konuşuruz Gözde\'nin vedasını\" diye konuştu. 
\"KUPA KAZANMAK MOTİVASYONUMUZU ARTIRIYOR\"
Kupa kazanmanın motivasyonlarını artırdığını dile getiren İtalyan çalıştırıcı, \"Motivasyonumuzu ve hedeflerimizi düşüren bir durum değil her şeyi kazanmak. Bence kaybetmek motivasyon düşürücü bir unsurdur, kazanmanın böyle bir durum oluşturacağını düşünmüyorum\" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Guidetti\'nin açıklamaları

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