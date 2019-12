Giovani: Galatasaray'da kalmak istiyorum

T24 - Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Meksikalı futbolcu Giovani Dos Santos Galatasaray'da kalmak istediğini söyledi.





Galatasaray'ın Meksikalı oyuncusu Giovani Dos Santos, kiralık olarak geldiği Galatasaray'da kalmak istediğini söyledi. Galatasaray Televizyonu'nda yayınlanan "Son Pas" Programı'na konuk olan Giovani, taraftarlardan gelen soruları yanıtladı.



Galatasaray'da bulunmaktan dolayı inanılmaz mutlu olduğunu söyleyen Giovani, "Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Şu anda tek amacım Galatasaray'da şampiyonluk yaşamak. Takımıma yardımcı olabilmek için elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum. Galatasaray'da kalma konusu ise benim kararıma bağlı değil. Sezon sonunda Tottenham ve Galatasaray kulüpleri konuşacak ama şu anda Galatasaray'da gerçekten çok mutluyum" dedi.



Giovani, "Kesinlikle kalmak istiyorum. Burada çok mutluyum. Öncelikle şampiyon olalım, daha sonra oturup konuşabiliriz bu konu hakkında. Ben kesinlikle Galatasaray'da kalmak istiyorum" diye konuştu.





"Şampiyonluk bizim elimizde"



Giovani, "Galatasaray'ın şampiyonluktaki şansını nasıl gördüğü" sorusuna, "Şampiyonluk kesinlikle bizim elimizde. Diğer rakiplere bakmaktan ziyade kendi maçlarımıza bakmalıyız. Her oynayacağımız karşılaşmayı bir final olarak değerlendirmemiz gerekiyor. Sonuçta bizim tek amacımız şampiyon olmak. Hem takım, hem teknik heyet, hem yönetim, hem de taraftar olarak amacımızı gerçekleştirmemiz gerekiyor. Bunun için de her karşılaşmamıza ciddi bir şekilde hazırlanmalıyız" yanıtını verdi.



"Bir futbolcu olarak Galatasaray-Fenerbahçe rekabetini nasıl değerlendiriyorsun?" sorusunu da yanıtlayan Giovani, derbiden alınacak galibiyetin hazzını duymak istediğini belirterek, "Galatasaray–Fenerbahçe derbisiyle ilgili bilgim var. Türkiye'de ne kadar önemli bir derbi olduğunu biliyorum. Önümüzde de bir derbi maç var. Derbi galibiyetinin hazzını yaşamak istiyorum" ifadelerini kullandı.





"Performansım iyiye gidiyor"



Kasımpaşa maçında sevdiği, alıştığı bir pozisyonda oynadığını dile getiren Giovani, "Adaptasyonum daha iyiye gidiyor. Arkadaşlarımı saha içinde daha iyi tanıyorum. Antrenman tempomu da her geçen gün daha iyiye götürmeye çalışıyorum. Çalışmalarımı her geçen gün daha da artırıyorum. Böyle olunca daha kolay adapte olunuyor ve performansım daha iyiye gidiyor" dedi.



Kendisi gibi yeni transfer olan Jo ve Neill'i de değerlendiren Giovani, şunları kaydetti:



"İkisi de gayet kaliteli futbolcular. Bu kaliteyi de takıma getirdiler. Takım için ikisi de çok önemli. Takıma çok katkıları olacak. Hem kaliteyi getirdiler hem de bir rekabet ortamını yarattılar."





"Kaliteli bir ligdeyim"



Giovani, Turkcell Süper Lig'in çok kaliteli bir lig olduğunu belirterek, "Her takım çok kuvvetli. Çok mücadeleci bir lig geçiyor. Gayet kaliteli ve güçlü takımların olduğu bir ligdeyim" diye konuştu.



İstanbul'da olduğu için çok mutlu olduğunu, insanları çok sıcakkanlı bulduğunu dile getiren Giovani, İstanbul için de "İnanılmaz güzel ve burada ne istiyorsanız bulabiliyorsunuz. Burada olmaktan ve yaşamaktan dolayı çok mutluyum" diye görüş belirtti.



Giovani, takım kaptanı Arda'yı da överek, "Öncelikle kendisi takımın kaptanı. Çok iyi bir karaktere sahip. Aynı zamanda inanılmaz iyi bir futbolcu" dedi.



Ali Sami Yen gibi bir statta ve böyle güzel taraftarın önünde futbol oynamanın, bir futbolcu için haz verici olduğunu anlatan Meksikalı oyuncu, duygularını "Özellikle bizim taraftarımıza baktığımızda, 12. adam gibi devamlı bizi destekliyorlar. Bu, bir takım için çok önemli. Onların önünde oynamaktan dolayı çok mutluyum" diye açıkladı.



Giovani, Galatasaray'ın büyük bir camia olduğunu ve büyük bir kitleye hitap ettiğini bildiğini kaydederek, "Ancak bu kadar büyük olduğunu bilmiyordum. Gerçekten çok etkilendim" derken, şampiyon olup, Şampiyonlar Ligi'ne gitmeyi ve orada oynamayı hayal ettiğini söyledi.