Giorgio Napolitano yeniden görevine başladı

İtalya'da cumhurbaşkanlığı görevine 2. kez seçilen Giorgio Napolitano yemin ederek görevine başladı.

87 yaşındaki Giorgio Napolitano, parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi Başkanı Laura Boldrini ve üst kanadı Cumhuriyet Senatosu Başkanı Pietro Grasso'nun yanında yemin etti. Yeminden sonra Napolitano, ortada oturan Temsilciler Meclisi Başkanı Boldrini ile koltukları değiştirdi.

Napolitano'nun yemin töreni, büyük boy İtalyan bayraklarıyla süslenen Temsilciler Meclisi Genel Kurul Salonu'nda yapıldı.

Yeminin ardından yaptığı konuşmada Napolitano, 'Bu salona geri dönmeyi beklemiyordum ama bu olağanüstü meşru bir durum. Dünyaya güven ve ulusal uyumu göstermek gerekiyordu. Ülkenin kaderi için endişelendiğimden bu görevi geri çeviremedim' derken, kendisine duyulan güven için parlamenterlere teşekkür etti.

1946'dan bu yana cumhuriyet rejimiyle yönetilen İtalya'da, bu göreve ikinci kez getirilen ilk isim olarak tarihe geçen Napolitano, meclisteki yemin töreni öncesi teamüller gereği istifa etti.

Yemin töreni ve konuşmasını bitirdikten sonra meclisten törenle uğurlanan Napolitano, buradan Venedik Meydanı'ndaki Vittorio Emmanuele Anıtı'na giderek çelenk koydu.

Napolitano, buradaki törenin de ardından cumhurbaşkanlığı sarayı Quirinale'ye yöneldi. Giorgio Napolitano, Quirinale'ye cumhurbaşkanlığı muhafız birliğine bağlı atlı birliklerin eşliğinde girdi.