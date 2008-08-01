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Spor

Ginobili Olimpiyatlarda oynamak istiyor

San Antonio Spurs'ün Arjantinli yıldızı Manu Ginobili, ayak bileğindeki sakatlığın Pekin Olimpiyatları'nda yer almasına engel olmayacağını söyledi.

01 Ağustos 2008 03:00

Tempo24-

Son Olimpiyat şampiyonu Arjantin Milli Takımı'nın en önemli isimlerinden Manu Ginobili, Pekin Olimpiyatları'nda takım arkadalkarını yalnız bırakmak istemiyor.

Pekin Olimpiyatları'nı sabırsızlıkla beklediğini belirten Ginobili, "Bir önceki gün ayak bileğimdeki şişliğin inmesi için iğne oldum. Sağlık ekibimiz bir hafta ya da 10 gün içinde tamamen iyileşeceğimi söyledi. Onlara güveniyorum ve Olimpiyatlar için hazır olacağımı düşünüyorum" dedi.

2008 Pekin Olimpiyatları 8-24 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek ve Arjantin Milli Takımı'nın antrenmanları Temmuz ayında başlayacak. Yıldız oyuncunun iyileşebilmek için 1 aydan daha uzun süresi olacak.

Play-off'ların ilk bölümünde sol ayak bileğinden sakatlanan ve Batı Konferansı final serisinde çok zorlanan tecrübeli oyuncu, Phoenix Suns serisinde 18.2 sayı, New Orleans Hornets serisinde 21.3 sayı, Los Angeles Lakers serisinde ise 12.6 sayı ortalamasıyla oynadı.

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