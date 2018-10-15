T24 LogoT24 Logo
Spor

"Gine'nin teklifini reddettim, ben Türk'üm"

Antalyasporlu Nazım Sangare, hayalinin Türk Milli Takımı'nda oynamak olduğunu söyledi

15 Ekim 2018 23:15

Antalyaspor'un geçtiğimiz yaz Alman ekibi Osnabrück'ten kadrosuna kattığı 24 yaşındaki sağ bek Nazım Sangare, hayalinin Türk Milli Takımı'nda oynamak olduğunu belirtti.

Türk bir anne ile Gineli bir babanın çocuğu olarak Almanya'da dünyaya gelen Sangare, Köln'de bir Türk mahallesinde Türkçe konuşarak büyüdüğünü dile getirirken Spor Toto Süper Lig'i Almanya'dayken de takip ettiğini sözlerine ekledi.

Geçen sezonun kendisi ve takımı için zorlu geçtiğini ancak bu mücadelenin onu daha iyi bir futbolcu yaptığını belirten savunma oyuncusu, hedefinin Türk Milli Takımı'nda oynamak olduğunu söyledi.

Türk Milli Takımı'nda forma giyme isteğinden dolayı geçen sezon Gine milli takımının davetini reddeden Sangare, kariyeri hakkında şunları söyledi: 

"Hedefim Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda oynamak. Evet, Gine milli takımından da teklif geldi. Onlar da beni çok istiyorlar, sürekli arıyorlar ama ben Türk Milli Takımı'na seçilmek için mücadele ediyorum. Neden özellikle Türkiye derseniz, kendimi Türkiye'ye daha yakın hissediyorum"

ETİKETLER

Nazım SangareTürkiyeGineKölnAlmanyaA Milli TakımMircea Lucescu
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24