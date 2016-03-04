Gine'deki sarayı beğenmeyen Erdoğan sosyal medyada: Müteahhit başkan iş başında!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaret ettiği Gine’deki cumhurbaşkanlığı konutunu beğenmeyerek, "Cumhurbaşkanlığı külliyesini değiştirmekte fayda olur. Balkona çıkıp da denize baktığımız zaman dedim ki, ‘Burası özellikle Gine’nin makamına yakışmıyor’ bunu da halletmemiz lazım" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanının bu sözleri sosyal medyanın da en çok konuşulan konuları arasına girdi.

Nediyor'da yer alan habere göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gine’ye gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında Gine Devlet Başkanı Alpha Conde ile düzenlediği ortak basın toplantısında, bu ülkenin cumhurbaşkanlığı konutunun yenilenmesini önerdi.

Erdoğan, “Artık buradaki cumhurbaşkanlığı külliyesini de değiştirmekte fayda olur, çok daha güzel bir hale gelmiş olur, çünkü balkona çıkıp da denize baktığımız zaman dedim ki ‘burası özellikle Gine’nin makamına yakışmıyor’ bunu da halletmemiz lazım” ifadelerini kullandı.

“Gine’ye geçmişte gelen sömürgeciler gibi değil, kardeşlik bağıyla gelmek istiyoruz” diyen Erdoğan, Türk Hava Yolları’nın haziran ayı itibarıyla bu ülkeye seferlere başlayacağını duyurdu. Cumhurbaşkanı ayrıca, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Gine’nin başkenti Konakri’ye 50 otobüs hibe edeceğini de açıkladı.

* Afrika kıtasının batı bölümünde yer alan Gine Cumhuriyeti, 1958 yılında Fransa’dan bağımsızlığını kazandı. CIA World Factbook verilerine göre, 11 milyon 780 bin (Temmuz 2015) kişinin yaşadığı Gine’nin gayri safi milli geliri 6.73 milyar dolar düzeyinde bulunuyor. Dışişleri Bakanlığı verilerine göre de, Türkiye’nin 2013 yılında elçilik açtığı Gine ile, 2012 yılı rakamlarına göre, 60 milyon dolar (54 milyon doları ihracat, 5 milyon doları ithalat) civarında bir ticaret hacmi mevcut.