-GİNE'DE İLK SONUÇLARA GÖRE ZAFER MUHALEFETİN CONAKRY (A.A) - 15.11.2010 - Batı Afrika ülkesi Gine'de yapılan devlet başkanlığı seçiminin galibi, resmi olmayan ilk sonuçlara göre muhalif lider Alpha Conde oldu. Gine Ulusal Bağımsız Seçim Komisyonu, 7 Kasımda yapılan devlet başkanlığı seçiminin ikinci turunda, Conde'nin, sayılan 2.89 milyon oyun yüzde 52.5'ini, rakibi Cellou Dalein Diallo'nun ise yüzde 47.5'ini aldığını açıkladı. Ülkede kayıtlı seçmen sayısının, 4.2 milyon olduğu biliniyor. Seçimlerin Haziran ayında yapılan ilk turundan sonra 10 milyon nüfuslu ülkenin önde gelen iki etnik grubu Peul ve Malinkeler arasında bir yarışa dönüşen seçimlerin ikinci turu, etnik çatışmalar yüzünden iki kez ertelenmek zorunda kalmıştı. Son 26 yılı askeri yönetim altında geçiren Gine'de ordu, geçen yıl askeri cunta liderinin bir çatışma sırasında vurularak yaralanması ve tedavi için yurt dışına çıkmasının ardından kenara çekilmeyi kabul etmişti. Ülke, Ocak ayından bu yana da General Sekouba Konate liderliğindeki geçici yönetimin idaresi altında bulunuyor.