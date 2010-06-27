Gine'de ilk özgür devlet başkanlığı seçimi yapılıyor

T24- Fransa'dan 1958'de bağımsızlığını kazanan, batı Afrika ülkelerinden Gine Cumhuriyeti'nde ilk kez özgür devlet başkanlığı seçimi yapılıyor.

Bölgedeki AFP muhabiri 4,2 milyon kayıtlı seçmenin bulunduğu ülkede oy verme işleminin TSİ 10.00'da başladığını aktardı. Seçimde 8 bin kadar sandığın güvenliğini sağlamak üzere 16 bin güvenlik gücü görev yapıyor.

Ahmed Sekou Toure'nin diktatörlüğündeki yönetimin 1958'den 1984'e kadar devam ettiği, cunta yönetimini devralan Lansana Conte'nin ölümünden sonra 2008'de başkanlık koltuğunu askeri darbeyle Musa Dadis Camara'nın oturduğu ülkede, bugün ilk kez yapılan özgür devlet başkanlığı seçiminde biri kadın 24 sivil aday oldu. En güçlü adaylar arasında eski başbakanlar Cellou Dalein Diallo ve Sidya Toure ile 3 rejime de olan muhalif Alpha Conde bulunuyor.

Gine dışında 17 ülkede 122 binden fazla Gineli de oy verecek. Seçimi düzenleyen Ulusal Bağımsız Seçim Komisyonu, 3 bin 965 yerli ve yabancı gözlemcinin seçimi izleyeceğini açıkladı. Resmi sonuçlarınsa 3 günden önce açıklanması beklenmiyor.(aa)