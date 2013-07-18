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Dünya

Gine'de etnik çatışma: 54 ölü

Hırsızlık yüzünden çıkan tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüştüğünü belirtildi

18 Temmuz 2013 11:21

Afrika ülkelerinden Gine'nin güneydoğusunda çıkan etnik çatışma nedeniyle 54 kişinin öldüğü bildirildi.
 
Yetkililer, Gine'nin ikinci büyük kenti Noumandjan Camara'deki bir köyde Guerze ve Konianke etnik grubu üyeleri arasında benzin istasyonundan gerçekleşen hırsızlık yüzünden çıkan tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüştüğünü belirtti.

Olayda 54 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda yaralının olduğu kaydedildi.

Eylül ayında seçimlere hazırlanan ülkede şiddet olaylarının artmasından endişe ediliyor.

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