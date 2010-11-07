-GİNE'DE ERTELENEN SEÇİMLER YAPILIYOR CONHAKRY (A.A - 07.11.2010 - Batı Afrika ülkesi Gine'de, ülkede önde gelen iki etnik grubun çatışmasına dönüşmesi nedeniyle iki kez ertelenen devlet başkanlığı seçiminin ikinci turu yapılıyor. Gine'nin 1958'de Fransa'dan bağımsızlığını kazanmasından bu yana ilk demokratik seçimi olan bugünkü devlet başkanlığı seçiminde, ülkenin iki etnik gurubundan adaylar, eski Başbakan Cellou dalein Diallo ile muhalefet lideri Alpha Conde yarışıyor. Seçimlerin haziran ayında yapılan ilk turundan sonra 10 milyon nüfuslu ülkenin önde gelen iki etnik grubu Peul ve Malinkeler arasında bir yarışa dönüşen seçimlerin ikinci turu, etnik çatışmalar yüzünden iki kez ertelenmek zorunda kaldı. Son 26 yılı askeri yönetim altında geçiren Gine'de ordu, geçen yıl askeri cunta liderinin bir çatışma sırasında vurularak yaralanması ve tedavi için yurt dışına çıkmasının ardından kenara çekilmeyi kabul etmişti. Ülke ocak ayından bu yana da General Sekouba Konate liderliğindeki geçici yönetimin idaresi altında bulunuyor.