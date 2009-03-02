Gine Bissau'da isyancı askerler dehşet saçtı

Ordu: Darbe yapmayacağız

Genelkurmaydan bir yetkili, genelkurmay karargahını hedef alan ilk bombalı saldırıda GeneralTagme Na Vaie'nin öldüğünü belirtti. Yetkili, saldırı sırasında bürosunda bulunan ve ağır yaralanan Vaie'nin daha sonra yaşamını yitirdiğini söyledi.Saldırıda karargahın bir bölümünün yıkıldığı belirtilirken, 2'si ağır 5 kişinin yaralandığı bildirildi.Vaie, sene başında isyancı askerlerin suikast girişimine uğradığını açıklamıştı. Geçen yıl Kasım ayında, bir grup asker Devlet Başkanı Joao Bernardo Vieira'nın rezidansına saldırmış, olayda 2 koruma görevlisi ölmüştü.Genelkurmay Başkanı’nın bombalı saldırıda öldürülmesinin ardından Devlet Başkanı Joao Bernardo Vieira'nın da öldürüldüğü bildirildi.Askeri sözcü Zamura Induta'nın açıklamasına göre Vieira, isyancı askerler tarafından öldürüldü.Senegal'in güneyindeki eski Portekiz sömürgesi yoksul Gine Bissau'da, 2004 yılında BM barış gücünde görevli bir grup asker, maaşlarının ödenmemesi üzerine Genelkurmay Başkanı General Verissimo Seabra ve Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Yarbay Domingos Barros'u öldürmüştü.Sırasıyla genelkurmay başkanı ve devlet başkanının öldürülmesinden sonra ordu, darbe yapmayacağını ve anayasal düzene saygı göstereceğini açıkladı.Başbakan Carlos Gomes Jr'ın güvenlik danışmanı Luis Sanca, Devlet Başkanı Joao Bernardo Vieira'nın başkanlık konutunda askerler tarafından öldürüldüğünü doğrularken, konuyla ilgili ayrıntılı bilgi vermedi.Bir güvenlik kaynağı da Devlet Başkanı Vieira'ya yönelik saldırıyı yöneten askerlerin, Genelkurmay Başkanı General Tagme Na Vaie'nin bağlı olduğu etnik Balante grubundan olduklarını ve saldırıdan sonra başkanlık konutunu yağmaladıklarını söyledi.Vieira'nın yakın müttefiki olan emekli Albay Sandji Fati, Reuters'a yaptığı açıklamada, öldürülen devlet başkanının karısının saldırıdan sonra Angola Büyükelçiliğine sığındığını kaydetti.Portekiz haber ajansı LUSA da, askerlerin, devlet başkanlığı konutuna roket ve tüfeklerle saldırdığını, sağ omzundan yaralanan devlet başkanının basın danışmanı Barnabe Gomes'in binadan çıkmayı başardığını duyurdu.Portekiz Dışişleri Bakanlığı da her iki saldırıyı kınayarak, ülkede anayasal düzene saygı duyulması çağrısında bulundu.Bu arada askerlerin başkent Bissau'daki 5 özel radyo kanalını kapattıkları, devlet radyosunun yayınını sürdürdüğünü, ancak radyoda yalnızca halk şarkılarının çalındığı belirtildi.Vaie'nin intikamı için öldürüldüğü sanılan Devlet Başkanı Joao Bernardo Vieira ile Genelkurmay Başkanı General Tagme Na Vaie'nin siyasi rakip oldukları biliniyordu.Eski bir ordu komutanı olan Vieira, "Nino" takma adıyla tanınıyordu. Ülkede 1980 yılında darbeyle iktidarı ele geçiren Vieira, 1990'lardaki iç savaş sırasında devrilmiş, 2005 yılındaki tartışmalı seçimlerde yeniden iktidara gelmişti.Bu son saldırıdan önce geçen yıl kasım ayında askerler, Vieira'nın konutuna otomatik silahlarla saldırmış, püskürtülen saldırıda bir koruma hayatını kaybetmişti. Yine geçen ocak ayında kimliği belirlenemeyen kişiler Vieira'nın aracına ateş açmış, devlet başkanı olaydan yara almadan kurtulmuştu.Gine Bissau'yu sosyalizmden uzaklaştıran ve ekonomiyi dışa açan Vieira'nın iktidarı sırasında ülke, insan hakları ihlalleriyle suçlanıyordu. Vieira, ülkenin en küçük kabilelerinden biri olan Pepel etnik grubundandı.