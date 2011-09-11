-Gine Bissau, Kaddafi'ye kapılarını açmaya hazır BISSAU (A.A) - 11.09.2011 - Batı Afrika ülkesi Gine Bissau'nun başbakanı, eğer sığınmak isterse Muammer Kaddafi'ye kapılarının açık olduğunu söyledi. Başbakan Carlos Gomes, ülkesindeki bir radyo kanalına yaptığı açıklamada, "Ülkemize yaptığı onca yatırımdan sonra Kaddafi, Gine Bissau hükümetinden ve halkından saygı ve iyi muamele görmeyi hak ediyor" dedi. Gine Bissau, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Roma Statüsü'ne taraf olan 32 Afrika ülkesi arasında yer almıyor.