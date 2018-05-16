Gina Haspel'in CIA Direktörü olmasına ilk onay Senato İstihbarat Komisyonu'ndan

Mike Pompeo'nun Dışişleri Bakanlığına atanmasının ardından ABD Başkanı Donald Trump tarafından CIA Direktörülüğüne getirilen 'işkenceci' lakaplı Gina Haspel, ilk onayı Senato İstihbarat Komisyonu'ndan aldı.
- Gina Haspel’ın adı Tayland’da görev yaptığı dönemde işkence iddialarına karışmıştı. 2017’de CIA başkan yardımcılığına getirildiğinde New York Times gazetesi Haspel’ın ‘işkenceci geçmişi’ anlatılırken Trump’ın işkenceyi kimi durumlarda gerekli gördüğü ve dönemin direktörü, şimdiki Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun da waterboardingle (su işkencesi) beraber muhtelif yöntemlerin işkenceden sayılmadığını ve geçmişte El Kaide’yle savaşırken bu yöntemleri uygulayan ‘vatanseverleri’ selamladığı demeçleri hatırlatan bir haber yayımlamıştı.
ABD’de Mike Pompeo’nun yerine CIA direktörlüğüne atanan 62 yaşındaki Gina Haspel, teşkilata 1985 yılında katıldı. CIA'deki 33 yıllık kariyerinde Direktör Yardımcısı konumunda bulunan Gina Haspel, Mike Pompeo'nun Dışişleri Bakanlığı'na atanmasının ardından ABD Başkanı Trump tarafından CIA Direktörlüğüne getirilmişti.
Sputnik'te yer alan habere göre, Tayland’da görev yaptığı dönemde adı işkence iddialarına karışan Gina Haspel, 9 Mayıs'ta başlayan onay sürecinde, bugün Senato İstihbarat Komisyonu'ndan geçiş aldı.
Senato İstihbarat Komisyonu'nda kapalı kapılar ardında yapılan oylamada kadın istihbaratçıya 5'e karşı 10 olumlu oy verildi.
Senato İstihbarat Komisyonu'nun Trump'ın Cumhuriyetçi Parti'sinden 8, azınlıktaki Demokrat Parti'den 7 üyesi var.
7 Demokrat üye içinden Komisyon Başkan Yardımcısı Mark Warner ve Joe Manchin, Cumhuriyetçi üyelere katılarak Haspel'den yana oy kullandıklarını belirtti.
Haspel için muhtemelen gelecek hafta Senato Genel Kurulu'nda oylamaya gidilecek. Artık beklentiler nihai onayın verileceği yönünde.
Haspel, 9 Mayıs'ta Komisyon'a verdiği ifadede 11 Eylül sonrasındaki süreçte CIA'in işkenceye başvurmasından pişmanlık ifade edip başa geçerse programı yeniden başlatmama sözü vermişti.