Gima, Ankara’da ikinci marketini hizmete açtı

İSTANBUL(DHA) - SABANCI Holding ve Carrefour iştiraki CarrefourSA, Türkiye\'nin ilk süpermarket zinciri Gima’yı, doğduğu şehir Ankara’da büyütmeye devam ediyor. Ankara’nın Keçiören ilçesi Aşağı Eğlence semtinde hizmete giren Gima, 505 metrekare alanı ile CarrefourSA Süper – Gurme – Mini Satış Direktörü Ayten Engin Erçevik’in katılımıyla açıldı.

Tüketici taleplerini dikkate alarak Gima yatırımlarının devam ettiğini vurgulayan CarrefourSA Süper – Gurme – Mini Satış Direktörü Ayten Engin Erçevik, \"Ankaralılar için duygusal bir bağa sahip olan Gima’yı doğduğu şehirde, Ankara’da büyütmeye devam ediyoruz. Gima, geçmişten gelen sıcak bir algıya ve mahalle kültürünü yansıtan alışveriş tarzına sahip. Dolayısıyla bu deneyimi yaygınlaştırarak tüketicilerimize yeniden yaşatmak istiyoruz. Gima, sebze – meyveden taze balığa, süt ürünlerinden şarküteriye, pastadan ekmeğe ve yerel ürünlere kadar tazelikten ödün vermeden, kaliteli ve geniş bir ürün yelpazesiyle tüketicilerini karşılarken aynı zamanda da uygun fiyat politikasıyla tüketiciler için alışverişin hesaplısı anlamı taşıyor\" diye konuştu.

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