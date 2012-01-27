-Gilmore, Orta Doğu turunda DUBLİN (A.A) - 27.01.2012 - İrlanda Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Ticaret Bakanı Eamon Gilmore, İsrail ve Filistin'i kapsayan 4 günlük Orta Doğu turuna başladı. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve diğer yetkililerle bugün Gazze'de bir araya gelmesi planlanan Gilmore'un, BM Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu (UNRWA) Başkanı Filippo Grandi ve bazı sivil toplum örgütü temsilcileriyle de görüşeceği bildirildi. Ziyaret çerçevesinde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu da ziyaret edecek Gilmore, yaptığı açıklamada, Orta Doğu'da barış arayışının İrlanda dış politikasının temel meselelerinden biri olmayı sürdürdüğünü belirtti. ''Kendi tecrübemizden, barışı tesis etme sürecinin, özellikle ilk kritik adımları atmanın ne kadar zor olabileceğini iyi biliyoruz'' diyen Gilmore, tarafların Ürdün hükümetinin desteğiyle bir dizi doğrudan görüşmeye katılmış olmasının cesaret verici olduğunu, ancak umut veren bu başlangıcın ileriye taşınması gerektiğini vurguladı. Gilmore, ''Gazze'yi ziyaret etme ve İsrail'in abluka siyasetinin Gazze halkı ve ekonomisi üzerindeki ciddi etkilerini kendi gözüyle görme olanağı bulmuş olmaktan memnun olduğunu'' da belirtti. İsrail Parlamentosu (Knesset) Başkanı Reuven Rivlin'in geçen hafta İrlanda'ya yaptığı ziyaret sırasında, İrlanda Cumhurbaşkanı Michael D. Higgins'in İsrail ve Filistin'i ziyaret etmesi gündeme gelmiş, Higgins bu yönde bir davet almaktan onur duyacağını bildirmişti. İrlanda'da bir önceki hükümetin Dışişleri Bakanı Micheal Martin, 2010 yılında İsrail'in geçiş izni vermemesi üzerine, Gazze Şeridi'ne Mısır üzerinden giriş yapmıştı. Ziyaret sonrasında International Herald Tribune gazetesine yazdığı bir makalede Gazze izlenimlerini aktaran Martin, ''Uluslararası insan hakları standartları çerçevesinde Gazze'deki durumun insanlık dışı ve kabul edilemez olduğunu'' ifade etmişti.