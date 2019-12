Gill: Yoksulluk her yerde artacak

Dünya Bankası Başekonomisti Indermit Gill, yoksulluğun her yerde artacağını belirterek, “Aynı şey Rusya ve Türkiye'yi de etkileyecek. Türkiye'de işsizlik iki katına çıkmış durumda...” dedi.



IMF-Dünya Bankası Yıllık Toplantıları kapsamında düzenlenen “Avrupa ve Orta Asya Ekonomik Güncelleştirmesi” konulu basın toplantısında konuşan Gill, kriz tam bitiyor diye düşünmediklerini, Avrupa ve Orta Asya bölgesinde toparlanmanın prematüre durumda olduğunu söyledi.



Bölgede 350 milyardan fazla dış borcun vadesinin geldiğine dikkati çeken Gill, 2010 yılında bütün bunların nasıl finanse edileceğinin daha belli olmadığını belirtti.

Gill, “Bölgedeki aileler için de durum iyi değil. Yoksulluk ve işsizlik yükselmekte, 2009'da yoksulluk ve işsizlikte 5 milyon düşüş beklerken 2009'da yoksulluk bu kadar artacak” dedi.



Gelişmekte olan ülkeler için çok fazla iyi bir durum olmadığını ifada eden Gill, dış borçların devletler için bir yerde “kara bulutlar” getirdiğini söyledi.

Gill, şunları kaydetti:



“Her sene orta sınıfta büyüme vardı bu sene durum tersine dönüyor. Yoksul olan insan sayısı 15 milyona çıkacak. Bu bölgede 145 milyon fakir insan var. Yoksulluk her yerde artacak aynı şey Rusya ve Türkiye'yi de etkileyecek. Orta sınıf da yoksulluktan etkileniyor. İşsizlik her yerde yükselmiş durumda. En fazla Baltık ülkeleri, Türkiye, Ukrayna'da... Türkiye'de işsizlik iki katına çıkmış durumda...”



“G20'de yaşanan kalp krizi sona erdi”



Dünya Bankası Bölge Başkan Yardımcısı Philippe Le Houerou da küresel krizin haneleri vurduğunu ifade ederek, “2008 Eylül mali krizini bir kalp krizine benziyor. Birazcık toparlanma işaretleri görmekteyiz. Bu kriz Avrupa ve Orta Asya ülkelerini çok etkiledi” dedi.



Houerou, G-20'nin yaşanan kalp krizini sona erdirdiğini, bu yeni koalisyon mekanizmasına müteşekkir olunması gerektiğini, Avrupa düzeyinde artan bir işbirliği ortamı tesis edildiğini belirtti.



Bölgedeki işsizliğin 8,3 milyondan 11,4 milyona çıktığını ifade eden Houerou, aynı şekilde yoksulluğun da arttığını, şimdi bölgede yoksullukla boğuşmak zorunda kalacak insan sayısının 15 milyon olduğunun tahmin edildiğini vurguladı.



"Kriz sonrası dünya daha rekabetçi olacak"



Houerou, “Bir tehlike var. Kırılgan, zayıf, işsizlik olan bir toparlanma olabilir. Kriz sonrası dünya daha rekabetçi olacak” diye konuştu.



Houerou, Dünya Bankası olarak bölgenin pek çok insanına önümüzdeki günlerde verilecek mesajın, bankacılık sektörünü temizleyerek bankaların şirketlere ve iş yaratma imkanına yardımcı olmak, iş ortamını sermaye yatırımına cazip kılmak, kamu harcamasını etkin yaparak çalışan ailelere olumlu sonuçlarının erişmesi, temel kamu yatırımlarının altyapı açısından finansmanına devam etmek olarak sıraladı.