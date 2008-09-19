“Gilardino hiç formsuz olmadı”



Menajer Francesco Romano, Alberto Gilardino’nun sezona harika başlaması ile ilgili konuşurken, oyuncunun hiçbir zaman formunu kaybetmediğini belirtti.





Şampiyonlar Ligi’nde Lyon karşısında Gilardino'nun sergilediği oyunu öven Romano, oyuncunun formunu hiç kaybetmediğini sadece gol atma yeteneğini tekrar yakaladığını belirtti.



Radio Kiss Kiss’e konuşan oyuncunun menajeri, “Gilardino’nun geri dönüşünü gördüğümüzü söyleyemem, Alberto hiç kaybolmadı ki.” dedi. Genç yaşına rağmen 100'e yakın gol attığına dikkat çeken Romano, “Belki geçen sezon geçmişteki sezonlarda olduğu gibi goller atamadı, ama oyuncunun kalitesi tartışılamaz.” dedi.