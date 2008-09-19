T24 LogoT24 Logo
Spor

“Gilardino hiç formsuz olmadı”

19 Eylül 2008 03:00


Menajer Francesco Romano, Alberto Gilardino’nun sezona harika başlaması ile ilgili konuşurken, oyuncunun hiçbir zaman formunu kaybetmediğini belirtti.


Şampiyonlar Ligi’nde Lyon karşısında Gilardino'nun sergilediği oyunu öven Romano, oyuncunun formunu hiç kaybetmediğini sadece gol atma yeteneğini tekrar yakaladığını belirtti.

Radio Kiss Kiss’e konuşan oyuncunun menajeri, “Gilardino’nun geri dönüşünü gördüğümüzü söyleyemem, Alberto hiç kaybolmadı ki.” dedi. Genç yaşına rağmen 100'e yakın gol attığına dikkat çeken Romano, “Belki geçen sezon geçmişteki sezonlarda olduğu gibi goller atamadı, ama oyuncunun kalitesi tartışılamaz.” dedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24