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Spor

Gilardino hayat verdi

28 Eylül 2008 03:00


Fiorentina, evinde konuk ettiği bu sezonun flaş takımı Genoa’yı golcüsü Gilardino ‘nun golü ile yendi.

Genoa, sahasında aldığı Milan ve Roma galibiyetleriyle dikkatleri üzerine çekmişti. Fiorentina, evinde oynayacağı maç öncesi rakibinden oldukça çekiniyordu.

İlk yarıda girdiği pozisyonları değerlendiremeyen Fiorentina, kalesinde de pozisyon vermeden etkili bir futbol ortaya koydu. Hatta Genoa, ilk yarı rakip kaleye şut bile atamadı.

İkinci yarıda baskısını biraz daha arttıran ev sahibi ekip, 61’de Milan’dan bu yaz transfer ettiği golcüsü Gilardino’nun golüyle 1-0 öne geçti. Kalan dakikalarda da sahada üstün olan taraf yine Fiorentina idi.

Genoa, maç boyunca kaleye sadece üç şut çekti ve Roma ile Milan önünde sergilediği performansı gösteremedi. Böylelikle Genoa, ligde oynadığı üçüncü deplasman maçından da mağlubiyetle ayrıldı.

Fiorentina ise bu galibiyetle hafta arasında aldığı 3-0’lık Lazio yenilgisinin yaralarını sardı ve hafta arası oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçı öncesi moral topladı.

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