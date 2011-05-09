-GİLANİ'DEN "TERÖR" TEPKİSİ İSLAMABAD (A.A) - 09.05.2011 - Pakistan Başbakanı Yusuf Rıza Gilani, ülkesinin teröre destek verdiği iddialarına sert tepki gösterdi. Mecliste konuşan Gilani, uluslararası alanda ülkesine yöneltilen suçlamaları kabul etmelerinin mümkün olmadığını söyledi. Pakistan'ın terörden en çok zarar gören ülkelerin başında yer aldığını belirten Gilani, ''İddia edildiği gibi teröristlere gizli ve açık destek vermiyoruz, eğer böyle olsaydı son yıllarda 30 bin kişiyi teröre kurban vermezdik'' dedi. Gilani, Bin Ladin'in Pakistan'da yakalanmadan nasıl yaşadığına ilişkin soruşturma başlatılacağını da açıkladı. Başbakan Gilani, "Usame Bin Ladin'in Abodabat'ta nasıl, ne zaman ve neden bulunduğunu anlamakta kararlı olduklarını" ifade etti. -BİN LADİN PAKİSTAN'DA DOĞMADI- El Kaide örgütü ve lideri Usame Bin Ladin'in Pakistan'da doğmadığına işaret eden Gilani, Pakistan hükümetinin veya güvenlik güçleri içindeki bazı grupların terörizmi ve Ladin'i koruyup gözettiği yönündeki iddiaları ''saçmalık'' olarak nitelendirdi. Terörü ortadan kaldırmak için bütün güçleriyle savaştıklarına dikkat çeken Pakistan Başbakanı, uluslararası kamuoyunu bu gayretlerini görmezden gelmekle suçladı. Güvenlik güçlerinin ve Pakistan İstihbarat Teşkilatının (ISI) terörizme karşı çok büyük bir mücadele verdiğini savunan Pakistan Başbakanı ''Terörizme karşı savaşta binlerce şehit verdiğimiz halde, güvenlik güçlerinin ve ISI'nın şimdi hedef tahtasına konulmasını anlamsız buluyorum'' diye konuştu. ''Ladin olayında'' ISI'nın ''yetersiz kaldığını'' kabul eden Gilani, El Kaide liderinin bu güne kadar yerinin tespit edilememesinde küresel terörizmle savaşan ''uluslararası güçlerin'' de ''yetersiz kaldığını'' sözlerine ekledi. Olayın bütün yönleriyle soruşturulması için talimat verdiğini belirten Gilani, soruşturma sonuçlarının kamuoyuna duyurulacağını açıkladı. Gilani ayrıca, ABD yönetimiyle stratejik ve uzun süreli ilişkilerinin olduğunu dile getirdi.